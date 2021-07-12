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Спорт 12.07.2021 09:25

Вратарь сборной Италии Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020

Голкипер сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма получил признание лучшего игрока чемпионата Европы-2020, сообщает пресс-служба УЕФА.

На Евро-2020 он провел семь матчей, из них три - на ноль. На его счету девять сейвов и четыре пропущенных гола. В общей сложности в матчах чемпионата Европы он провел 719 минут.

Благодаря Доннарумме сборная Италии выиграла две серии пенальти подряд - в полуфинале с Испанией и в финале с Англией.

Доннарумма стал первым вратарем, удостоенным такого признания. Награда вручается с 1996 года, первым ее обладателем стал немец Маттиас Заммер. Далее лучшими игроками признавались Зинедин Зидан (Франция, 2000), Теодорос Загоракис (Греция, 2004), Хави Эрнандес (Испания, 2008), Андрес Иньеста (Испания, 2012), Антуан Гризманн (Франция, 2016).

Как сообщалось, сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы. В финале Евро-2020 итальянцы по пенальти (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1) победили Англию.

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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, ЛАУРЕАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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