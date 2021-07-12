Румыния будет летом 2022г готова получать азербайджанский газ из Болгарии - глава Минэнерго

Бухарест с лета 2022 года будет готов к поставкам азербайджанского газа из Болгарии, сообщил министр энергетики Румынии Вирджил ДаниэльПопеску.
«Сегодня состоялась рабочая встреча с моим коллегой из Болгарии - министром энергетики Андреем Живковым в рамках Саммита «Инициатива трёх морей» в Софии. Мы получили заверения (от болгарской стороны-ИФ), что строительство интерконнектора Болгария-Греция будет завершено к июлю 2022 года, чтобы Вертикальный коридор (магистральный газопровод из Греции в Румынию через Болгарию – ИФ) заработал, а азербайджанский газ и СПГ из греческих портов смогли добраться до BRUA (газопровод Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия - ИФ)», - написал Попеску в своем аккаунте в Facebook.
Интерконнектор Болгария-Румыния официально запущен в эксплуатацию 11 ноября 2016 года. Общая продолжительность газопровода, операторами которого выступают компании Bulgartransgaz и румынский Transgaz, составляет 25 км, из которых 15,4 км проходят по территории Болгарии, 7,5 км — по территории Румынии, 2,1 км — подводный переход через реку Дунай, основной и резервный газопровод.
Газопровод BRUA, протяженностью 1318 км, соединит Румынию, Болгарию, Венгрию и Австрию. Этот трубопровод призван обеспечить передачу газа из «Южного газового коридора» в Австрию через территорию Румынии, а также интеграцию источников ЮГК на рынки Центральной и Западной Европы.
Госсекретарь министерства энергетики Румынии Лулиан Роберт Тудораке еще в 2019 году заявлял о поддержке Румынией проекта ЮГК и отметил важную роль газопроводов BRUA и интерконнектора Болгария-Румыния в расширении данного коридора до Центральной Европы. «Румыния заинтересована в том, чтобы в будущем стать частью ЮГК», - отмечал Л.Р.Тудораке.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод TAP является частью ЮГК. ЮГК оценивается в $38 млрд.
Ежегодный объем поставок азербайджанского газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Азербайджан в 2021 году планирует поставить в Европу 5-5,5 млрд кубометров газа.
Н.Аббасова
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