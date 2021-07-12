Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0176 RUR   0.0228 GBR   2.3607 TRY   0.1962

Цена на нефть

09.07 $/bbl   WTI 74.56 1.62 Brent 75.55 1.43

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.07.2021 13:14

Румыния будет летом 2022г готова получать азербайджанский газ из Болгарии - глава Минэнерго

Бухарест с лета 2022 года будет готов к поставкам азербайджанского газа из Болгарии, сообщил министр энергетики Румынии Вирджил ДаниэльПопеску.

«Сегодня состоялась рабочая встреча с моим коллегой из Болгарии - министром энергетики Андреем Живковым в рамках Саммита «Инициатива трёх морей» в Софии. Мы получили заверения (от болгарской стороны-ИФ), что строительство интерконнектора Болгария-Греция будет завершено к июлю 2022 года, чтобы Вертикальный коридор (магистральный газопровод из Греции в Румынию через Болгарию – ИФ) заработал, а азербайджанский газ и СПГ из греческих портов смогли добраться до BRUA (газопровод Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия - ИФ)», - написал Попеску в своем аккаунте в Facebook.

Интерконнектор Болгария-Румыния официально запущен в эксплуатацию 11 ноября 2016 года. Общая продолжительность газопровода, операторами которого выступают компании Bulgartransgaz и румынский Transgaz, составляет 25 км, из которых 15,4 км проходят по территории Болгарии, 7,5 км — по территории Румынии, 2,1 км — подводный переход через реку Дунай, основной и резервный газопровод.

Газопровод BRUA, протяженностью 1318 км, соединит Румынию, Болгарию, Венгрию и Австрию. Этот трубопровод призван обеспечить передачу газа из «Южного газового коридора» в Австрию через территорию Румынии, а также интеграцию источников ЮГК на рынки Центральной и Западной Европы.

Госсекретарь министерства энергетики Румынии Лулиан Роберт Тудораке еще в 2019 году заявлял о поддержке Румынией проекта ЮГК и отметил важную роль газопроводов BRUA и интерконнектора Болгария-Румыния в расширении данного коридора до Центральной Европы. «Румыния заинтересована в том, чтобы в будущем стать частью ЮГК», - отмечал Л.Р.Тудораке.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод TAP является частью ЮГК. ЮГК оценивается в $38 млрд.

Ежегодный объем поставок азербайджанского газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Азербайджан в 2021 году планирует поставить в Европу 5-5,5 млрд кубометров газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РУМЫНИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]