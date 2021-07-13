Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в сентябре или октябре, заявил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы ожидали, возможно в сентябре, возможно в октябре, но это, конечно, им решать, думаю, уже достаточно позитивной информации о "Спутнике V" (...) у нас была одна инспекция ВОЗ, будет еще одна инспекция ВОЗ, так что мы ожидаем, что это произойдет осенью", - сказал Дмитриев в эфире India Today.
4 июня "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава РФПИ сообщил журналистам, что "Спутник V" может быть "в ближайшее время" зарегистрирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и одобрен ВОЗ "в ближайшие пару месяцев".
В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что эксперты ВОЗ "делают все возможное для того, чтобы ускорить процесс признания" российской вакцины.
Он отметил, что организация ждет "отмашки" от экспертной группы, которая в настоящий момент находится в России и проводит аудит производственных мощностей, взаимодействуя совместно с институтом Гамалеи.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство не получало критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" для ее последующей регистрации.
Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.
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