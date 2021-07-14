ЕС призывает богатые страны активнее делиться вакцинами для борьбы с пандемией COVID-19

Европейский союз призывает страны с более высоким уровнем достатка активнее делиться вакцинами с менее богатыми государствами, чтобы скорее справиться с пандемией COVID-19 в глобальном масштабе.

"Цена бездействия в смысле неспособности помочь вакцинировать весь мир будет намного выше для стран с развитой экономикой, чем то, что всем им вместе (иначе) придется потратить на это", - написал во вторник в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он привел данные ВОЗ, согласно которым к середине 2021 года в ЕС одной дозой прививки будут охвачены более 60% населения, в то время как среднемировой показатель составит всего 24%, а в странах с низким уровнем дохода - около 1%.

"В сотрудничестве с производителями вакцин мы работаем над увеличением мощностей по производству вакцин в ЕС до более чем 3 миллиардов доз в год к концу 2021 года, - заявляет Боррель. - Это должно позволить нам делиться большим количеством доз".

"Однако другим партнерам также необходимо производить больше, чтобы присоединиться к совместному подходу к глобальной вакцинации", - подчеркивает он.

Автор блога отмечает, что спустя восемнадцать месяцев после начала пандемии уровень вакцинации в Европе быстро вырос, и поставленная весной Брюсселем цель вакцинировать в конце лета 70% населения выполняется. Число госпитализаций и смертность снизились, хотя уровень инфицирования в последние недели снова растет.

По словам Борреля, на глобальном уровне, главным образом из-за разрыва в темпах вакцинации, кризис не закончился. Пандемия усугубила социальные и экономические диспропорции в мире. Восстановление пойдет разными скоростями, и мир после COVID-19 рискует стать более неравным, что приведет к усилению геополитической напряженности. В этом контексте европейцы должны усилить помощь своим партнерам.

"Это не только моральный долг, - настаивает Боррель. - Это также в наших собственных интересах. Если некоторые страны и регионы останутся непривитыми, могут развиться новые штаммы, против которых существующие вакцины не действуют".

Он отмечает, что ЕС внес значительный вклад в разработку нового поколения мРНК-вакцин и, производя их 750 миллионов доз, является мировым лидером в этой области. Создание "Команды Европа" (Team Europe), в которую входят европейские институты, государства-члены ЕС и финансовые учреждения союза, помогло странам-партнерам с низким и средним уровнем доходов противостоять пандемии, предоставив им гибкую финансовую поддержку.