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Социум 14.07.2021 14:31

Президент Азербайджана открыл Абшеронский центр DOST

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии Центра DOST в Абшеронском районе.

Это пятый по счету центр DOST и первый региональный.

Согласно информации, в центре гражданам будут представлены 152 вида услуг. В скором времени в этом центре будет создан единый координационный центр, в котором семьям-шехидов, ветеранам Карабаха будут представлять 26 видов услуг.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, DOST, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]