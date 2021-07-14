Президент Азербайджана открыл Абшеронский центр DOST

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии Центра DOST в Абшеронском районе.

Это пятый по счету центр DOST и первый региональный.

Согласно информации, в центре гражданам будут представлены 152 вида услуг. В скором времени в этом центре будет создан единый координационный центр, в котором семьям-шехидов, ветеранам Карабаха будут представлять 26 видов услуг.

Х.Насирзаде