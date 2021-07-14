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Наука и образование 14.07.2021 16:56

В Азербайджане создается Фонд развития образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о создании Фонда развития образования.

Фонд будет функционировать при министерстве образовании.

Согласно указу, кабинет министров в месячный срок должен создать Фонд развития образования со статусом публичного юридического лица при Минобразования и проинформировать об этом президента страны.

Основной деятельностью Фонда является финансирование программ и проектов, направленных на развитие системы образования в Азербайджане, а также оказание помощи в адаптации материально-технической базы государственных образовательных учреждений к современным требованиям.

Средства Фонда будут формироваться за счет отчислений из внебюджетных средств образовательных учреждений (кроме учреждений профессионального образования), подчиненных Минобразования, а также за счет доходов от оказания платных образовательных услуг. Также формирование средств будет осуществляться за счет пожертвований, грантов и инвестиций.

Кабмину поручено в двухмесячный срок утвердить устав Фонда.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ФОНД, ОБРАЗОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]