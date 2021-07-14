В Азербайджане создается Фонд развития образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о создании Фонда развития образования.

Фонд будет функционировать при министерстве образовании.

Согласно указу, кабинет министров в месячный срок должен создать Фонд развития образования со статусом публичного юридического лица при Минобразования и проинформировать об этом президента страны.

Основной деятельностью Фонда является финансирование программ и проектов, направленных на развитие системы образования в Азербайджане, а также оказание помощи в адаптации материально-технической базы государственных образовательных учреждений к современным требованиям.

Средства Фонда будут формироваться за счет отчислений из внебюджетных средств образовательных учреждений (кроме учреждений профессионального образования), подчиненных Минобразования, а также за счет доходов от оказания платных образовательных услуг. Также формирование средств будет осуществляться за счет пожертвований, грантов и инвестиций.

Кабмину поручено в двухмесячный срок утвердить устав Фонда.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде