В Азербайджане создается Фонд развития образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о создании Фонда развития образования.
Фонд будет функционировать при министерстве образовании.
Согласно указу, кабинет министров в месячный срок должен создать Фонд развития образования со статусом публичного юридического лица при Минобразования и проинформировать об этом президента страны.
Основной деятельностью Фонда является финансирование программ и проектов, направленных на развитие системы образования в Азербайджане, а также оказание помощи в адаптации материально-технической базы государственных образовательных учреждений к современным требованиям.
Средства Фонда будут формироваться за счет отчислений из внебюджетных средств образовательных учреждений (кроме учреждений профессионального образования), подчиненных Минобразования, а также за счет доходов от оказания платных образовательных услуг. Также формирование средств будет осуществляться за счет пожертвований, грантов и инвестиций.
Кабмину поручено в двухмесячный срок утвердить устав Фонда.
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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