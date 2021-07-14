Советник президента США Салливан обсудил с главой МИД Франции Россию и КНР - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду обсудили общие внешнеполитические интересы, в частности, Россию, Китай, Иран и Ливан, сообщает Белый дом.
"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился сегодня с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. (...) Они обменялись мнениями по ряду общих интересов внешней политики, в том числе о Китае, России, Иране и Ливане", - говорится в коммюнике представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Кроме того, Салливан и Ле Дриан "подтвердили крепкие двусторонние отношения" между США и Францией.
Как отмечается, лидеры также поприветствовали результаты саммитов США-ЕС и НАТО, которые состоялись в июне и "пообещали работать совместно над адаптацией Североатлантического альянса к различным угрозам в сфере безопасности". Кроме того, Салливан и Ле Дриан обсудили приверженность "устойчивой кооперации в борьбе с терроризмом".
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