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Дальнее зарубежье 14.07.2021 20:20

Советник президента США Салливан обсудил с главой МИД Франции Россию и КНР - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду обсудили общие внешнеполитические интересы, в частности, Россию, Китай, Иран и Ливан, сообщает Белый дом.

"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился сегодня с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. (...) Они обменялись мнениями по ряду общих интересов внешней политики, в том числе о Китае, России, Иране и Ливане", - говорится в коммюнике представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Кроме того, Салливан и Ле Дриан "подтвердили крепкие двусторонние отношения" между США и Францией.

Как отмечается, лидеры также поприветствовали результаты саммитов США-ЕС и НАТО, которые состоялись в июне и "пообещали работать совместно над адаптацией Североатлантического альянса к различным угрозам в сфере безопасности". Кроме того, Салливан и Ле Дриан обсудили приверженность "устойчивой кооперации в борьбе с терроризмом".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]