Советник президента США Салливан обсудил с главой МИД Франции Россию и КНР - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду обсудили общие внешнеполитические интересы, в частности, Россию, Китай, Иран и Ливан, сообщает Белый дом.

"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился сегодня с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. (...) Они обменялись мнениями по ряду общих интересов внешней политики, в том числе о Китае, России, Иране и Ливане", - говорится в коммюнике представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Кроме того, Салливан и Ле Дриан "подтвердили крепкие двусторонние отношения" между США и Францией.

Как отмечается, лидеры также поприветствовали результаты саммитов США-ЕС и НАТО, которые состоялись в июне и "пообещали работать совместно над адаптацией Североатлантического альянса к различным угрозам в сфере безопасности". Кроме того, Салливан и Ле Дриан обсудили приверженность "устойчивой кооперации в борьбе с терроризмом".



