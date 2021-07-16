В Азербайджане создали лабораторию моделирования кибератак

При Информационно-вычислительном центре Министерства транспорта, связи и высоких технологий создана Лаборатория моделирования кибератак, сообщает пресс-служба ведомства.
Лаборатория будет анализировать процессы, связанные с кибербезопасностью, готовить специалистов в этой области, предупреждать возможные кибератаки.
Также лаборатория должна будет выявлять недостатки в системах безопасности и оказывать услуги аудита безопасности.
Э.Шафиев
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