В Азербайджане создали лабораторию моделирования кибератак

При Информационно-вычислительном центре Министерства транспорта, связи и высоких технологий создана Лаборатория моделирования кибератак, сообщает пресс-служба ведомства.

Лаборатория будет анализировать процессы, связанные с кибербезопасностью, готовить специалистов в этой области, предупреждать возможные кибератаки.

Также лаборатория должна будет выявлять недостатки в системах безопасности и оказывать услуги аудита безопасности.

Э.Шафиев