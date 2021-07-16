Президент Азербайджана назначил нового посла в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Агалара Атамогланова послом в Казахстане.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Другим распоряжением Алиев отозвал Рашада Мамедова с должности посла Азербайджана в Казахстане.

Н.Аббасова