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Это интересно 16.07.2021 22:39

На черноморское побережье Турции обрушились ливни, жертвами непогоды стали не менее 6 человек

Наводнения и оползни на черноморском побережье Турции вследствие проливных дождей привели к гибели по меньшей мере шести человек, еще двое пропали без вести, пишут местные СМИ.

В частности, сильный ливень обрушился на провинцию Ризе на северо-востоке Турции - пострадали чайные плантации, которыми славятся эти места.

В регионе продолжаются спасательные операции.

Десятки деревень остаются без электричества.

Проливные дожди обрушились на северо-восточное побережье Черного моря вечером в среду. Ливни привели к возникновению наводнений и оползней.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, НЕПОГОДА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]