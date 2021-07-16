На черноморское побережье Турции обрушились ливни, жертвами непогоды стали не менее 6 человек

Наводнения и оползни на черноморском побережье Турции вследствие проливных дождей привели к гибели по меньшей мере шести человек, еще двое пропали без вести, пишут местные СМИ.
В частности, сильный ливень обрушился на провинцию Ризе на северо-востоке Турции - пострадали чайные плантации, которыми славятся эти места.
В регионе продолжаются спасательные операции.
Десятки деревень остаются без электричества.
Проливные дожди обрушились на северо-восточное побережье Черного моря вечером в среду. Ливни привели к возникновению наводнений и оползней.
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