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Здравоохранение 17.07.2021 16:46

В Азербайджане впервые с конца мая зафиксировано свыше 200 новых заражений COVID-19 за сутки

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 213 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 338,183 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 169 случаях заражения.

В последний раз более 200 случаев заражения в Азербайджане за сутки было зафиксировано 28 мая (242 человека).

За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 991 человек.

От COVID-19 вылечились 331,2 тыс. (+88 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 992 человека.

За сутки медики провели 10 817 тестов на коронавирус против 8628 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 905,5 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]