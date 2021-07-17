В Азербайджане впервые с конца мая зафиксировано свыше 200 новых заражений COVID-19 за сутки

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 213 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 338,183 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 169 случаях заражения.

В последний раз более 200 случаев заражения в Азербайджане за сутки было зафиксировано 28 мая (242 человека).

За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 991 человек.

От COVID-19 вылечились 331,2 тыс. (+88 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 992 человека.

За сутки медики провели 10 817 тестов на коронавирус против 8628 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 905,5 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде