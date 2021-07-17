В Азербайджане впервые с конца мая зафиксировано свыше 200 новых заражений COVID-19 за сутки

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 213 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 338,183 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 169 случаях заражения.
В последний раз более 200 случаев заражения в Азербайджане за сутки было зафиксировано 28 мая (242 человека).
За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 991 человек.
От COVID-19 вылечились 331,2 тыс. (+88 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 992 человека.
За сутки медики провели 10 817 тестов на коронавирус против 8628 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 905,5 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Мишель начал визит в Азербайджан
Баку и Ташкент обсудили подготовку к саммиту на высшем уровне и организацию первого Межрегионального форума
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана
Азерсу сократил в 2020г убыток на 45,6%, накопленные убытки превышают 7 млрд манатов
Азербайджан отправит запрос в РФ с целью получения информации о химвеществах, применяемых российскими производителями продукции АПК
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Тихановская в США проведет встречи на высоком уровне в Белом доме и Госдепартаменте - пресс-служба
Эстония не направит нового посла в Беларусь - глава МИД
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом