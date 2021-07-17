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Происшествия 17.07.2021 17:14

Морские объекты SOCAR работают в штатном режиме, несчастный случай близ Сангачал произошел с сотрудником другой компании – Ахмедов

Заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов сообщил, что в результате несчастного случая погиб сотрудник одной из компаний, не имеющей отношения к Госнефтекомпании, осуществлявший сбор металлолома на выведенной из эксплуатации нефтяной платформе.

«В социальных сетях распространяется информация о несчастном случае на одной из морских платформ. Сообщаем, что сегодня ни на одной из морских платформ SOCAR никаких аварий не произошло, все операции осуществляются в нормальном режиме. Сотрудники SOCAR на море не пострадали», - написал Ахмедов на своей странице в Facebook.

По его словам, на основе предварительной информации, в результате несчастного случая погиб сотрудник одной из компаний, которая не имеет никакого отношения к SOCAR. «Инцидент произошел, когда сотрудник этой компании занимался утилизацией металлолома на одной из старых платформ недалеко от поселка Сангачал, выведенной из эксплуатации», - подчеркнул Ахмедов.

Н.Аббасова

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Тэги: ПЛАТФОРМА, ИНЦИДЕНТ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]