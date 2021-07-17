Морские объекты SOCAR работают в штатном режиме, несчастный случай близ Сангачал произошел с сотрудником другой компании – Ахмедов

Заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов сообщил, что в результате несчастного случая погиб сотрудник одной из компаний, не имеющей отношения к Госнефтекомпании, осуществлявший сбор металлолома на выведенной из эксплуатации нефтяной платформе.

«В социальных сетях распространяется информация о несчастном случае на одной из морских платформ. Сообщаем, что сегодня ни на одной из морских платформ SOCAR никаких аварий не произошло, все операции осуществляются в нормальном режиме. Сотрудники SOCAR на море не пострадали», - написал Ахмедов на своей странице в Facebook.

По его словам, на основе предварительной информации, в результате несчастного случая погиб сотрудник одной из компаний, которая не имеет никакого отношения к SOCAR. «Инцидент произошел, когда сотрудник этой компании занимался утилизацией металлолома на одной из старых платформ недалеко от поселка Сангачал, выведенной из эксплуатации», - подчеркнул Ахмедов.

Н.Аббасова