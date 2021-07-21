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Социум 21.07.2021 11:15

В МВД Кубы опровергают информацию о пропавших без вести после беспорядков

После беспорядков, которые произошли в ряде городов на Кубе 11-12 июля, нет никаких пропавших без вести, заявил в эфире телеканала "Карибе" заместитель спецотдела главного управления уголовных расследований кубинского МВД Виктор Альварес Валье.

"Наш принцип, и именно им руководствуются власти, заключается в обеспечении права на жизнь, свободу и безопасность", - сказал Валье, напомнив, что Куба подписала международную конвенцию по защите людей от похищений.

По его словам, эта позиция прописана и в конституции Кубы.

"У МВД Кубы не существует ни одного секретного объекта, где за преступления или по иным причинам содержались бы люди", - отметил он.

"Так же, как и похищения, пытки не являются практикой на Кубе", - добавил Валье, подчеркнув, что Гавана подписала конвенцию против пыток.

Накануне в эфире работающей для Кубы из США радиостанции "Радио Марти" адвокат неправительственной организации по юридическому содействию "Кубалекс" Гисела Морфи Крус сообщила о задержании 508 участников протестных акций, 82 из них освобождены.

По ее словам, среди остальных 426 человек, чье местонахождение остается неизвестным, много молодежи, есть даже подростки в возрасте 15-17 лет.

По утверждению Крус, многие из задержанных подверглись насилию со стороны правоохранителей.

"Сейчас не время для того, чтобы оставаться безразличными или продолжать молчать, необходимо собирать и распространять информацию для того, чтобы была известна правда", - подчеркнула Крус.

11-12 июля в Гаване и в ряде крупных городов Кубы прошли массовые акции против ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты.

В Гаване заявили, что за организацией этих выступлений стоят США.

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Тэги: КУБА, МВД, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]