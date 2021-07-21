Минюст Белоруссии подал в суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

В Верховный суд Белоруссии подано исковое заявление о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики в среду.
"В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства, министерством юстиции подано в Верховный Суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения", - говорится в сообщении.
"За нарушение законодательства об общественных объединениях Общественному объединению "Белорусская ассоциация журналистов" министерством юстиции было вынесено письменное предупреждение. Своим письмом БАЖ в адрес министерства юстиции признала выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо", - заявили в министерство.
"Согласно части третьей статьи 27 Закона Республики Беларусь "Об общественных объединениях" общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении", - отметили в пресс-службе ведомства.
Поскольку этого сделано не было, Минюст инициировал ликвидацию БАЖ.
Как сообщалось, накануне в Белоруссии были заморожены операции по счету БАЖ - как платежи, так и пополнение счета.
14 июля в офисе БАЖ прошёл обыск, после чего помещение опечатали.
Всего с 10 июля у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков. СК объяснил обыски в СМИ и НГО их причастностью к теневым финансовым схемам.
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