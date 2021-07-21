Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.07.2021 18:31

О вторжении России в Афганистан никто даже не задумывается - Лавров

Россия не рассматривает возможность размещения военных в Афганистане или нанесения точечных ударов по террористам на территории этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен", - сказал Лавров в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность размещения военных в Афганистане на постоянной основе или нанесения точечных ударов по террористам в связи с ростом террористической угрозы и нестабильности в стране.

Он подчеркнул, что в российском обществе сложилось стойкое мнение о необходимости обеспечивать безопасность своих рубежей и создавать условия для того, чтобы безопасность всех других стран обеспечивалась их внутренними договорённостями в рамках национальной идеологии.

"У нас обязательства перед нашими союзниками - перед Таджикистаном, Кыргызстаном - которыми мы руководствуемся в соответствии со статьей Договора о коллективной безопасности. При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить", - добавил министр.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.

Как ранее заявлял Лавров, отсутствие продвижения в переговорном процессе и возобновление боевых действий в Афганистане "создает ниши" для боевиков из ИГИЛ (террористическая организация).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, УДАРЫ, ВОЗМОЖНОСТЬ


Похожие новости


В Афганистане возможен силовой захват власти талибами в случае отсутствия продвижения в политическом процессе - МИД РФ Талибы в Афганистане сдерживают присутствующие в регионе экстремистские группировки - МИД РФ Лавров: РФ беспокоит возможность «перелива» военных действий из Афганистана в Таджикистан Лавров: РФ будет использовать свою военную базу на границе Таджикистана с Афганистаном для обеспечения безопасности своих союзников Россия готова помочь Таджикистану при обострении обстановки на границе с Афганистаном - МИД РФ В Афганистане высока вероятность возобновления гражданской войны после вывода сил НАТО - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]