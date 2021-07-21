О вторжении России в Афганистан никто даже не задумывается - Лавров

Россия не рассматривает возможность размещения военных в Афганистане или нанесения точечных ударов по террористам на территории этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен", - сказал Лавров в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность размещения военных в Афганистане на постоянной основе или нанесения точечных ударов по террористам в связи с ростом террористической угрозы и нестабильности в стране.
Он подчеркнул, что в российском обществе сложилось стойкое мнение о необходимости обеспечивать безопасность своих рубежей и создавать условия для того, чтобы безопасность всех других стран обеспечивалась их внутренними договорённостями в рамках национальной идеологии.
"У нас обязательства перед нашими союзниками - перед Таджикистаном, Кыргызстаном - которыми мы руководствуемся в соответствии со статьей Договора о коллективной безопасности. При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить", - добавил министр.
США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.
По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.
Как ранее заявлял Лавров, отсутствие продвижения в переговорном процессе и возобновление боевых действий в Афганистане "создает ниши" для боевиков из ИГИЛ (террористическая организация).
Минобороны Азербайджана ввело в строй новые воинские части в Карабахе
Азербайджан получил из России более 200 тыс. доз вакцины «Спутник V» - Алиев
Президент Азербайджана рассчитывает на максимально безболезненное прохождение постконфликтного периода в Карабахе
Запасы нефти в США выросли на 2,11 млн баррелей за неделю
Нефть дорожает, несмотря на рост запасов, Brent - $71,85 за баррель
Лавров о проекте соглашения США и ФРГ по "Северному потоку 2": любая угроза санкций против России неприемлема
США пока не одобрили покупку новых российских ракетных двигателей - "Роскосмос"
Во Франции преобладает штамм "дельта" - премьер
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом