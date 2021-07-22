В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 212 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 339,274 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 225 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 999 человек.

От COVID-19 вылечились 331,629 тыс. (+92 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 646 человек.

За сутки медики провели 7 655 тестов на коронавирус против 6 593 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 943,568 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде