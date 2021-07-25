В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 386 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 340,443 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 412 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 человека. По состоянию на 25 июля общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 006 человек.
От COVID-19 вылечились 332,056 тыс. человек (+149 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 381 человек.
За сутки медики провели 9 684 теста на коронавирус против 11 381 накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 3 млн 975,081 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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