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СНГ 27.07.2021 21:45

Шойгу в Таджикистане встретится с коллегами из стран ШОС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где пройдёт совещание руководителей военных ведомств государств - участниц членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство.

"В совещании, которое состоится 28 июля, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС", - сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч министра обороны РФ с главами военных ведомств стран ШОС.

В состав ШОС входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнёрами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ШОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]