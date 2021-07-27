Шойгу в Таджикистане встретится с коллегами из стран ШОС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где пройдёт совещание руководителей военных ведомств государств - участниц членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство.
"В совещании, которое состоится 28 июля, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС", - сказано в сообщении.
В Минобороны добавили, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч министра обороны РФ с главами военных ведомств стран ШОС.
В состав ШОС входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнёрами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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