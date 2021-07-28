Число заражений COVID-19 в мире превысило 195 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 195 млн 329 тыс. 792, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 177 тыс. 400 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 603 тыс. 997 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 611 тыс. 288.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 484 тыс. 605, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 422 тыс. 22.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 749 тыс. 73 заболевших, умерли 551 тыс. 835 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 537,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 883 человека, в Индии - 303, Бразилии - 2 тыс. 577.
Азербайджан оставляет за собой право предпринять ответные меры для защиты территориальной целостности страны и международно признанных границ – МИД
Баку призвал Ереван отказаться от провокаций на границе и начать цивилизованные переговоры о делимитации - Минобороны
Ереван сообщает о двух военнослужащих, получивших ранения в боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы
Цены на нефть растут после публикации данных API
Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю
Страны Балтии в I полугодии импортировали 57% потребленной электроэнергии
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
МИД Кубы сообщил об осаде посольства страны в Вашингтоне
Байден заявил, что РФ "уже распространяет дезинформацию по поводу выборов" в Конгресс 2022г
Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первое полугодие 2021 года
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о приёме на работу сотрудников
С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом