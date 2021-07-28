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Здравоохранение 28.07.2021 10:03

Число заражений COVID-19 в мире превысило 195 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 195 млн 329 тыс. 792, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 177 тыс. 400 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 603 тыс. 997 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 611 тыс. 288.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 484 тыс. 605, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 422 тыс. 22.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 749 тыс. 73 заболевших, умерли 551 тыс. 835 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 537,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 883 человека, в Индии - 303, Бразилии - 2 тыс. 577.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]