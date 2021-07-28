Талибы не получат признания на мировой арене, если придут к власти силой, считает Блинкен

Движение "Талибан" не получит признания со стороны мирового сообщества, если силой захватит власть в Афганистане, заявил в среду в ходе визита в Индию госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Талибы говорят, что стремятся получить признание на мировой арене, международную помощь для Афганистана. Возможно, они хотят и того, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы отменили санкции и так далее. Так вот: захват власти силой, нарушение прав собственного народа - это неверный способ реализации этих целей", - заявил Блинкен, слова которого приводят западные и индийские СМИ.
Как сообщалось, Блинкен также заявил, что обеспокоен данными о военных успехах движения "Талибан" в Афганистане.
"Талибы захватывают новые территории... Поступают сообщения о совершаемых ими в Афганистане зверствах. Это вызывает сильное беспокойство. Такое положение вещей вызывает опасения в том, что касается дальнейших планов талибов в Афганистане", - цитируют Блинкена индийские СМИ.
Госсекретарь США заверил, что Вашингтон "активно работает на дипломатическом уровне над тем, чтобы стороны конфликта нашли решение для Афганистана".
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