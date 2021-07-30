Киндзерская завоевала первую медаль Азербайджана на Олимпиаде

Дзюдоистка сборной Азербайджана Ирина Киндзерская завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио.
Киндзерская начала выступление со второго круга, выиграв иппоном у Ларисы Черич (Босния и Герцеговина) и выйдя в четвертьфинал. Здесь она встретилась с Мин-Джин Хан (Южная Корея), которую также обыграла досрочно.
В полуфинале Киндзерская проиграла Акире Соне (Япония) удержанием.
В схватке за бронзу она досрочно победила Шиан Ксю (Китай).
Киндзерская принесла первую медаль Азербайджану на Играх в Токио.
Э.Шафиев
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