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Спорт 30.07.2021 13:05

Киндзерская завоевала первую медаль Азербайджана на Олимпиаде

Дзюдоистка сборной Азербайджана Ирина Киндзерская завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио.

Киндзерская начала выступление со второго круга, выиграв иппоном у Ларисы Черич (Босния и Герцеговина) и выйдя в четвертьфинал. Здесь она встретилась с Мин-Джин Хан (Южная Корея), которую также обыграла досрочно.

В полуфинале Киндзерская проиграла Акире Соне (Япония) удержанием.

В схватке за бронзу она досрочно победила Шиан Ксю (Китай).

Киндзерская принесла первую медаль Азербайджану на Играх в Токио.

Э.Шафиев

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Тэги: ОЛИМПИАДА, ДЗЮДО, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]