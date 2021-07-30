Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике

Россия и ОАЭ договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, сообщает Минэнерго РФ.
"В ходе прошедших консультаций стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в контексте водородной энергетики - для этого у обеих стран есть значительный энергетический потенциал, генерирующие мощности, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, большой научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода, а также действующая транспортная инфраструктура", - говорится в сообщении российского ведомства.
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