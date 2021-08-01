Главный инфекционист США ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 в стране, но не считает возможным повторение локдаунов

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил телеканалу ABC, что страну вновь ждет ухудшение эпидемиологической ситуации, однако рост заболеваемости COVID-19 не приведет к повторному введению режимов изоляции.
"Я не думаю, что мы увидим локдауны. Я думаю, у нас есть достаточная доля населения страны, не такая, чтобы победить вспышку болезни, но как я верю, достаточная, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в котороймы были прошлой зимой", - сказал Фаучи.
При этом он посетовал, что в США до сих пор есть 100 млн человек, которым можно вакцинироваться, но которые этого не делают. По словам Фаучи, в настоящий момент в США наблюдается распространение COVID-19 среди невакцинированных граждан.
Между тем, отмечает ABC, недавнее исследование вспышки болезни в городе Провинстаун (штат Массачусетс) показало, что теперь доминирующий в стране штамм "дельта" коронавируса способен также распространяться среди привитого населения. Однако случаи заражения после вакцинации протекают в подавляющем большинстве случаев легко - без госпитализаций и смертей.
Тем не менее, эти данные побудили Центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) рекомендовать вакцинированным гражданам носить маски в районах серьезного распространения COVID-19.
Также ранее в распоряжении американских СМИ оказались служебные документы CDC, согласно которым штамм "дельта" усложнил течение пандемии в США и стал причиной того, что американские медицинские службы пересматривают меры борьбы с пандемией коронавируса.
По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 35,7 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 629 тыс. из них имели летальный исход. Более 29,6 млн человек выздоровели.
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