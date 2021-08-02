Страны ЕС изучат возможность предоставления убежища белорусской спортсменке Тимановской - МИД Франции

Несколько стран Евросоюза предложили предоставить политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, заявил в понедельник госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
"Некоторые страны это предложили, и мы изучим с нашими партнерами, можем ли предложить ей в ближайшие недели или дни политическое убежище", - сказал высокопоставленный французский чиновник в эфире радиостанции RFI.
"Я считаю, что для Европы было бы честью сделать это", - добавил Бон.
Ранее сообщалась, что Тимановская, которая отказалась выполнять решение тренеров сборной Белоруссии об отправке домой с Олимпийских игр в Токио, заявила, что расскажет о своих планах на будущее через своего адвоката, отметив, что находится "в безопасном месте".
Тимановская опубликовала видеообращение, в котором заявила: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Белоруссии, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".
Поводом, по сообщению СМИ, стал отказ спортсменки выступить в эстафете 4х400 после того, как две ее подруги по команде были отстранены от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. НОК Белоруссии в воскресенье заявил, что тренеры сборной по легкой атлетике в связи с отказом от участия в забеге приняли решение отправить Тимановскую на родину, мотивировав решение ее психологическим состоянием.
СМИ со ссылками на различные источники сообщили о желании Тимановской попросить убежище в Европе, в качестве возможных стран назывались Австрия и Германия. О готовности принять ее уже заявили Чехия и Польша.
СМИ утверждают: спортсменка опасается, что по возвращении на родину может быть арестована.
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