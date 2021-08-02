Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0183 RUR   0.0232 GBR   2.3633 TRY   0.2009

Цена на нефть

30.07 $/bbl   WTI 73.95 0.33 Brent 76.33 0.28

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.08.2021 12:24

Страны ЕС изучат возможность предоставления убежища белорусской спортсменке Тимановской - МИД Франции

Несколько стран Евросоюза предложили предоставить политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, заявил в понедельник госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

"Некоторые страны это предложили, и мы изучим с нашими партнерами, можем ли предложить ей в ближайшие недели или дни политическое убежище", - сказал высокопоставленный французский чиновник в эфире радиостанции RFI.

"Я считаю, что для Европы было бы честью сделать это", - добавил Бон.

Ранее сообщалась, что Тимановская, которая отказалась выполнять решение тренеров сборной Белоруссии об отправке домой с Олимпийских игр в Токио, заявила, что расскажет о своих планах на будущее через своего адвоката, отметив, что находится "в безопасном месте".

Тимановская опубликовала видеообращение, в котором заявила: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Белоруссии, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

Поводом, по сообщению СМИ, стал отказ спортсменки выступить в эстафете 4х400 после того, как две ее подруги по команде были отстранены от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. НОК Белоруссии в воскресенье заявил, что тренеры сборной по легкой атлетике в связи с отказом от участия в забеге приняли решение отправить Тимановскую на родину, мотивировав решение ее психологическим состоянием.

СМИ со ссылками на различные источники сообщили о желании Тимановской попросить убежище в Европе, в качестве возможных стран назывались Австрия и Германия. О готовности принять ее уже заявили Чехия и Польша.

СМИ утверждают: спортсменка опасается, что по возвращении на родину может быть арестована.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, СПОРТСМЕНКА


Похожие новости


Боррель не исключает пятый пакет санкций против Белоруссии ЕС вводит санкции в отношении МАЗа, БелАЗа, белорусского нефтетрейдера ННК Министры обороны и транспорта Белоруссии, а также российский бизнесмен Гуцериев подпали под санкции ЕС ЕС одобрил новый пакет санкций против Белоруссии Главы МИД стран ЕС одобрят новый список санкций против Белоруссии, в него войдут более 80 физических и юридических лиц - Боррель Боррель надеется на одобрение экономических санкций ЕС против Беларуси 21 июня

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]