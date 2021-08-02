В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, три человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 431 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 344,951 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 671 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 3 человека. По состоянию на 2 августа общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5030 человек.
От COVID-19 вылечились 333,267 тыс. человек (+139 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 6 654 человек.
За сутки медики провели 6,238 тыс. тестов на коронавирус против 9,4 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 049,978 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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