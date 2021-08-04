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Здравоохранение 04.08.2021 10:02

Число заражений COVID-19 в мире превысило 199,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 199 млн 566 тыс. 49, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 246 тыс. 202 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 35 млн 238 тыс. 143 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 614 тыс. 295.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 769 тыс. 132, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 425 тыс. 757.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 19 млн 985 тыс. 817 заболевший, умерло 558 тыс. 432 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 546,5. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 893 человека, в Индии - 305, Бразилии - 2 тыс. 608.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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