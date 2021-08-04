Минобразования получит 7 млн манатов на ремонт школ, пострадавших от обстрелов ВС Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ремонте школ в Гяндже, Агдамском, Геранбойском и Тертерском районах, пострадавших от армянской агрессии.

Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана первоначально выделяется 7 млн манатов на эти цели.

Средства будут выделены из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в среду.

Х.Насирзаде