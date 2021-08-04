Минобразования получит 7 млн манатов на ремонт школ, пострадавших от обстрелов ВС Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ремонте школ в Гяндже, Агдамском, Геранбойском и Тертерском районах, пострадавших от армянской агрессии.
Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана первоначально выделяется 7 млн манатов на эти цели.
Средства будут выделены из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в среду.
Х.Насирзаде
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