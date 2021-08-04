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Наука и образование 04.08.2021 15:36

Минобразования получит 7 млн манатов на ремонт школ, пострадавших от обстрелов ВС Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ремонте школ в Гяндже, Агдамском, Геранбойском и Тертерском районах, пострадавших от армянской агрессии.

Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана первоначально выделяется 7 млн манатов на эти цели.

Средства будут выделены из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в среду.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНОБРАЗОВАНИЯ, ШКОЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]