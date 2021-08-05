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СНГ 05.08.2021 17:04

ЕС призвал власти Белоруссии выполнять обязательства по борьбе с нелегальной миграцией

Временный поверенный в делах Белоруссии при ЕС накануне был вызван в Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) в связи с ситуацией на белорусско-литовской границе, сообщила в четверг официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.

"Мы смогли выразить ему нашу большую обеспокоенность использованием мигрантов и беженцев как недопустимой практикой. Такая практика должна быть немедленно прекращена, и Белоруссия должна выполнять международные обязательства, то есть бороться против нелегальной иммиграции, незаконного трафика мигрантов и торговли людьми", - сказала Массрали.

В Литву через границу с Белоруссией с начала года попали 4090 мигрантов. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".

Побывавшая в Литве 2 августа член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон заявила по поводу ситуации на границе с Белоруссией: "Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Белоруссией".

"Мы столкнулись с агрессивными действиями режима Лукашенко, которые специально направлены на провокацию. Это не просто миграционный кризис, это агрессивные действия с целью провокации", - сказала Йохансон.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]