Рафаэль Агаев вышел в финал Олимпиады

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев (75 кг) вышел в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале Агаев победил Кароли Харспатаки (Венгрия) со счетом 7:0.

Согласно жребию, Агаев попал в группу В. Его соперниками были бойцы кумитэ из Германии, Австралии, Казахстана и Италии.

Бои Агаева в группе:

Агаев - Ноа Битч (Германия) - 2:1

Агаев - Чунеари Яхиро (Австралия) - 5:0

Агаев - Нурканат Ажиканов (Казахстан) - 3:2

Агаев - Луиджи Буса (Италия) - 1:3

Рафаэль Агаев набрал 6 очков и стал вторым, выйдя в полуфинал.

Э.Шафиев