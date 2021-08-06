Рафаэль Агаев вышел в финал Олимпиады

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев (75 кг) вышел в финал Олимпиады в Токио.
В полуфинале Агаев победил Кароли Харспатаки (Венгрия) со счетом 7:0.
Согласно жребию, Агаев попал в группу В. Его соперниками были бойцы кумитэ из Германии, Австралии, Казахстана и Италии.
Бои Агаева в группе:
Агаев - Ноа Битч (Германия) - 2:1
Агаев - Чунеари Яхиро (Австралия) - 5:0
Агаев - Нурканат Ажиканов (Казахстан) - 3:2
Агаев - Луиджи Буса (Италия) - 1:3
Рафаэль Агаев набрал 6 очков и стал вторым, выйдя в полуфинал.
Э.Шафиев
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