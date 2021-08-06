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Спорт 06.08.2021 16:21

Рафаэль Агаев вышел в финал Олимпиады

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев (75 кг) вышел в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале Агаев победил Кароли Харспатаки (Венгрия) со счетом 7:0.

Согласно жребию, Агаев попал в группу В. Его соперниками были бойцы кумитэ из Германии, Австралии, Казахстана и Италии.

Бои Агаева в группе:

Агаев - Ноа Битч (Германия) - 2:1

Агаев - Чунеари Яхиро (Австралия) - 5:0

Агаев - Нурканат Ажиканов (Казахстан) - 3:2

Агаев - Луиджи Буса (Италия) - 1:3

Рафаэль Агаев набрал 6 очков и стал вторым, выйдя в полуфинал.

Э.Шафиев

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Тэги: ОЛИМПИАДА, КАРАТЭ, ФИНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]