Олимпийские игры в Токио завершились

В Токио в воскресенье прошла церемония закрытия Олимпийских игр, перенесенных с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

По традиции по стадиону прошли спортсмены с флагами своих стран. Как и на церемонии открытия, зрителей на стадион не пускали, на трибунах присутствовали только представители официальных делегаций.

"Олимпиада в Токио стала Олимпиадой надежды, солидарности и мира", - сказал на церемонии глава МОК Томас Бах.

В конце выступления он объявил Олимпийские игры закрытыми и напомнил, что спортсмены всего мира съедутся через три года на следующие Игры в Париж.

В конце церемонии на стадионе погас олимпийский огонь.

Организаторы Игр в Токио заявляли, что темой церемонии закрытия станет "Worlds We Share" (с англ. "Наши общие миры"). По их словам, эта тема отображает олимпийский дух и "выражает идею того, что каждый из нас населяет свой собственный мир".

"Мы надеемся, что эта церемония сможет стать для каждого из нас моментом, чтобы подумать о том, что ждет нас в будущем", - отметили организаторы ранее в августе.

На церемонии закрытия традиционно принимающая Олимпиаду страна передает олимпийский флаг той стране, которая будет проводить следующие игры. Таким образом, Япония передает эстафету Франции - Париж в 2024 году примет ХХХIII Олимпийские игры. Флаг Олимпиады на церемонии приняла мэр Парижа Анна Идальго.

Японские СМИ отмечают, что многие спортсмены уже покинули Токио, поэтому число спортсменов, принимающих участие в церемонии закрытия, намного меньше, чем на церемонии открытия. В соответствии с протоколом японской стороны, атлеты должны покинуть Японию "в течение 48 часов после того, как завершились их соревнования, или после того, как они выбыли (из борьбы за призовое место - ИФ)".

Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, которые прошли без зрителей. Кроме того, это были первые игры, на которых действовали максимальные меры безопасности в области здравоохранения - запреты на выход спортсменов из олимпийской деревни, постоянное тестирование на коронавирус, обязательное ношение масок.

Сборная Азербайджана заняла на Играх 67-е место. У нее в копилке три серебряные и четыре бронзовые медали. Первое место заняли США (39-41-33), второе - Китай (38-32-18), третье - Япония (27-14-17), четвертое - Великобритания (22-21-22), пятое - ОК России (20-28-23).

Всего медали завоевали спортсмены из 93 стран.

24 августа в Токио стартуют летние Паралимпийские игры 2020. Они завершатся 5 сентября.