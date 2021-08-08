Олимпийские игры в Токио завершились

В Токио в воскресенье прошла церемония закрытия Олимпийских игр, перенесенных с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.
По традиции по стадиону прошли спортсмены с флагами своих стран. Как и на церемонии открытия, зрителей на стадион не пускали, на трибунах присутствовали только представители официальных делегаций.
"Олимпиада в Токио стала Олимпиадой надежды, солидарности и мира", - сказал на церемонии глава МОК Томас Бах.
В конце выступления он объявил Олимпийские игры закрытыми и напомнил, что спортсмены всего мира съедутся через три года на следующие Игры в Париж.
В конце церемонии на стадионе погас олимпийский огонь.
Организаторы Игр в Токио заявляли, что темой церемонии закрытия станет "Worlds We Share" (с англ. "Наши общие миры"). По их словам, эта тема отображает олимпийский дух и "выражает идею того, что каждый из нас населяет свой собственный мир".
"Мы надеемся, что эта церемония сможет стать для каждого из нас моментом, чтобы подумать о том, что ждет нас в будущем", - отметили организаторы ранее в августе.
На церемонии закрытия традиционно принимающая Олимпиаду страна передает олимпийский флаг той стране, которая будет проводить следующие игры. Таким образом, Япония передает эстафету Франции - Париж в 2024 году примет ХХХIII Олимпийские игры. Флаг Олимпиады на церемонии приняла мэр Парижа Анна Идальго.
Японские СМИ отмечают, что многие спортсмены уже покинули Токио, поэтому число спортсменов, принимающих участие в церемонии закрытия, намного меньше, чем на церемонии открытия. В соответствии с протоколом японской стороны, атлеты должны покинуть Японию "в течение 48 часов после того, как завершились их соревнования, или после того, как они выбыли (из борьбы за призовое место - ИФ)".
Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, которые прошли без зрителей. Кроме того, это были первые игры, на которых действовали максимальные меры безопасности в области здравоохранения - запреты на выход спортсменов из олимпийской деревни, постоянное тестирование на коронавирус, обязательное ношение масок.
Сборная Азербайджана заняла на Играх 67-е место. У нее в копилке три серебряные и четыре бронзовые медали. Первое место заняли США (39-41-33), второе - Китай (38-32-18), третье - Япония (27-14-17), четвертое - Великобритания (22-21-22), пятое - ОК России (20-28-23).
Всего медали завоевали спортсмены из 93 стран.
24 августа в Токио стартуют летние Паралимпийские игры 2020. Они завершатся 5 сентября.
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе с Нахчываном – Минобороны
Руководство Минобороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях
Глава Минобороны Азербайджана посетил воинские части в Кельбаджарском и Лачинском районах
Турецкая верфь построит аварийно-спасательное судно ледового класса для Морспасслужбы
ТШО приостанавливает перевахтовку неключевого персонала на Тенгизе из-за COVID-19
Литовский оператор газовых сетей Amber Grid в I полугодии увеличил чистую прибыль в 1,7 раза
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Госпогранкомитет Беларуси обвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам
Талибы объявили о захвате центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана
В ДТП в Армении погиб российский контрактник, еще четверо ранены
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог