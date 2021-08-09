Правительство Греции обсудит меры поддержки пострадавшим от пожаров

Греческие министры проведут встречу под руководством главы правительства Кириакоса Мицотакиса в понедельник, в ходе которой обсудят меры поддержки пострадавших людей и территорий при лесных пожарах, сообщает газета "Катимерини".
Премьер соберет на встречу нескольких министров: министра финансов Христоса Стайкураса, министра окружающего развития Костаса Скрекаса, министра инфраструктуры Костаса Караманалиса, министра сельскохозяйственного развития Спилиоса Ливаноса, госминистра Йоргоса Герапетритиса.
Ожидается, что после встречи правительства премьер Мицотакис проведет пресс-конференцию.
На прошлой неделе правительство объявило о пакете мер поддержки бизнеса и домохозяйств, включая налоговые послабления.
В июле в Греции резко обострилась ситуация с лесными пожарами. В настоящее время ситуация все еще остается сложной. В частности, борьба против лесных пожаров ведется близ Афин.
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