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Дальнее зарубежье 09.08.2021 16:04

Правительство Греции обсудит меры поддержки пострадавшим от пожаров

Греческие министры проведут встречу под руководством главы правительства Кириакоса Мицотакиса в понедельник, в ходе которой обсудят меры поддержки пострадавших людей и территорий при лесных пожарах, сообщает газета "Катимерини".

Премьер соберет на встречу нескольких министров: министра финансов Христоса Стайкураса, министра окружающего развития Костаса Скрекаса, министра инфраструктуры Костаса Караманалиса, министра сельскохозяйственного развития Спилиоса Ливаноса, госминистра Йоргоса Герапетритиса.

Ожидается, что после встречи правительства премьер Мицотакис проведет пресс-конференцию.

На прошлой неделе правительство объявило о пакете мер поддержки бизнеса и домохозяйств, включая налоговые послабления.

В июле в Греции резко обострилась ситуация с лесными пожарами. В настоящее время ситуация все еще остается сложной. В частности, борьба против лесных пожаров ведется близ Афин.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОЖАРЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]