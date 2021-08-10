VW столкнулся с трудностями в проекте собственных аккумуляторов для электрокаров

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) недооценил сложность задачи создать собственное производство аккумуляторов для электромобилей, признали его топ-менеджеры, с которыми беседовали корреспонденты The Wall Street Journal.

Аналитики автоиндустрии прогнозируют, что уже в следующем году германский автоконцерн станет крупнейшим производителем электромобилей. С учетом того, что на аккумулятор приходится 50% стоимости электрокара, организация собственного производства этих компонентов -важнейшая задача VW.

Пока VW проигрывает в этом отношении крупнейшему производителю электромобилей в мире - Tesla. Разбор характеристик электромобиля модели ID.3 аналитиками UBS Research показал, что аккумулятор, который использует Volkswagen, стоит на $1,3 тыс. дороже, чем у Tesla.

Между тем в Volkswagen столкнулись с трудностями в поиске квалифицированных инженеров и менеджеров для проекта. В 2018 году VW добился перехода Фрэнка Блума из Daimler AG на пост руководителя центра передовых исследований аккумуляторных элементов, но полностью укомплектованную команду на направлении производства аккумуляторов пока создать не удалось. Блум сообщил WSJ, что на данный момент он тратит большую часть своего времени на поиск экспертов и организацию обучения для создания пула специалистов.

С целью решения этой проблемы VW среди прочего собирается воспользоваться немецкой системой стажировок для студентов. Компания планирует расширить свое участие в ней и дать возможность студентам, изучающим химию и электротехнику, пройти дополнительное обучение на производстве и в дальнейшем получить рабочее место - наряду с инженерами-механиками.

Volkswagen также связывает свои надежды со стартапом QuantumScape Corp., занимающимся разработкой твердотельных аккумуляторов, которые дешевле в производстве и заряжаются быстрее литий-ионных аккумуляторов. Автоконцерн инвестировал в стартап около 10 лет назад, и в декабре 2020 года QuantumScape объявила об успешном испытании твердотельного аккумулятора, который можно использовать в электромобилях.