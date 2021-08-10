Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9989 RUR   0.0231 GBR   2.3578 TRY   0.197

Цена на нефть

09.08 $/bbl   WTI 66.48 -1.80 Brent 69.04 -1.66

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 10.08.2021 00:33

VW столкнулся с трудностями в проекте собственных аккумуляторов для электрокаров

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) недооценил сложность задачи создать собственное производство аккумуляторов для электромобилей, признали его топ-менеджеры, с которыми беседовали корреспонденты The Wall Street Journal.

Аналитики автоиндустрии прогнозируют, что уже в следующем году германский автоконцерн станет крупнейшим производителем электромобилей. С учетом того, что на аккумулятор приходится 50% стоимости электрокара, организация собственного производства этих компонентов -важнейшая задача VW.

Пока VW проигрывает в этом отношении крупнейшему производителю электромобилей в мире - Tesla. Разбор характеристик электромобиля модели ID.3 аналитиками UBS Research показал, что аккумулятор, который использует Volkswagen, стоит на $1,3 тыс. дороже, чем у Tesla.

Между тем в Volkswagen столкнулись с трудностями в поиске квалифицированных инженеров и менеджеров для проекта. В 2018 году VW добился перехода Фрэнка Блума из Daimler AG на пост руководителя центра передовых исследований аккумуляторных элементов, но полностью укомплектованную команду на направлении производства аккумуляторов пока создать не удалось. Блум сообщил WSJ, что на данный момент он тратит большую часть своего времени на поиск экспертов и организацию обучения для создания пула специалистов.

С целью решения этой проблемы VW среди прочего собирается воспользоваться немецкой системой стажировок для студентов. Компания планирует расширить свое участие в ней и дать возможность студентам, изучающим химию и электротехнику, пройти дополнительное обучение на производстве и в дальнейшем получить рабочее место - наряду с инженерами-механиками.

Volkswagen также связывает свои надежды со стартапом QuantumScape Corp., занимающимся разработкой твердотельных аккумуляторов, которые дешевле в производстве и заряжаются быстрее литий-ионных аккумуляторов. Автоконцерн инвестировал в стартап около 10 лет назад, и в декабре 2020 года QuantumScape объявила об успешном испытании твердотельного аккумулятора, который можно использовать в электромобилях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля Volkswagen готов выплатить компенсации владельцам дизельных машин в ФРГ В Германии подан групповой иск к Volkswagen в связи с "дизельгейтом" VW прекратит производство легендарного "Жука" в 2019 году Герберт Дисс сменит Маттиаса Мюллера на посту главы Volkswagen Volkswagen к 2030г предложит электрические версии для всех 300 моделей автомобилей

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]