Пожарные борются с лесными пожарами на греческом острове Эвбея

Пожарные Греции ведут борьбу с сильными природными пожарами на острове Эвбея, сообщают европейские СМИ.
Всю ночь пожарные пытались остановить пожары, приближающиеся к городу Истиея, в котором проживает несколько тысяч человек.
Ожидается, что в ближайшее время к операции подключаться авиация, если дым от пожаров позволит это сделать.
В борьбе с пожарами на острове задействовано около 650 пожарных, среди них - иностранные спасатели, прибывшие, в частности из Сербии и Румынии.
Огонь на острове Эвбея уже уничтожил тысячи гектаров лесных массивов, сотни домов разрушены, более 2,7 тыс. человек эвакуировано.
Природные пожары начались на Эвбее 3 августа, когда столбик термометра достиг там отметки в 45 градусов Цельсия.
Жаркое и сухое лето способствовало возникновению природных пожаров и в других регионах Греции, помощь которой оказывают пожарные и спасатели из более чем 20 стран Европы и Ближнего Востока.
Кроме Греции, сложная ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Италии, Черногории и Северной Македонии.
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