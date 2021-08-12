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Здравоохранение 12.08.2021 19:10

В Финляндии зафиксирован антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Финляндии в четверг зарегистрировано 1024 случая заболеваемости коронавирусом за сутки, что является суточным максимумом после начала пандемии, сообщил департамент здравоохранения и социального развития THL.

Всего с начала пандемии инфицированы 115 305 человек.

По данным департамента, кумулятивная заболеваемость на 100 тысяч человек в течение последних двух недель составляет 177 случаев.

90% случаев заражения приходятся на "дельта"-штамм коронавируса. Заболевают в основном непривитые молодые люди в возрасте 20-29 лет.

"В ситуации, когда многие люди вакцинированы только одной дозой или вообще не привиты, существует большая угроза расширения заболеваемости, поэтому ограничения сниматься не будут", - сообщил представитель министерства социальных дел Паси Похъяла (Pasi Pohjola).

Так, с 20 августа в Хельсинки будет разрешено проводить мероприятия в закрытых помещениях численностью не более 25 человек и на свежем воздухе не более 50 человек.

Финляндия отстает в вакцинировании от многих европейских государств. Здесь первой дозой привиты 67,9% населения и обеими дозами 40,4% жителей.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]