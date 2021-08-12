В Финляндии зафиксирован антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Финляндии в четверг зарегистрировано 1024 случая заболеваемости коронавирусом за сутки, что является суточным максимумом после начала пандемии, сообщил департамент здравоохранения и социального развития THL.
Всего с начала пандемии инфицированы 115 305 человек.
По данным департамента, кумулятивная заболеваемость на 100 тысяч человек в течение последних двух недель составляет 177 случаев.
90% случаев заражения приходятся на "дельта"-штамм коронавируса. Заболевают в основном непривитые молодые люди в возрасте 20-29 лет.
"В ситуации, когда многие люди вакцинированы только одной дозой или вообще не привиты, существует большая угроза расширения заболеваемости, поэтому ограничения сниматься не будут", - сообщил представитель министерства социальных дел Паси Похъяла (Pasi Pohjola).
Так, с 20 августа в Хельсинки будет разрешено проводить мероприятия в закрытых помещениях численностью не более 25 человек и на свежем воздухе не более 50 человек.
Финляндия отстает в вакцинировании от многих европейских государств. Здесь первой дозой привиты 67,9% населения и обеими дозами 40,4% жителей.
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