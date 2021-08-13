Науседа обсудил с турецким и иракским коллегами миграционный кризис на литовско-белорусской границе

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил по телефону с президентами Турции и Ирака Реджепом Тайипом Эрдоганом и Бархамом Салехом меры по пресечению потоков нелегальной миграции на границе с Белоруссией, сообщила администрация литовского лидера.

Науседа в ходе беседы с иракским коллегой подчеркнул, что большинство пересекающих литовско-белорусскую границу - из Ирака, и Белоруссия использует этих людей как инструмент политической манипуляции, отметили в администрации.

Там подчеркнули, что президент призвал Салеха ускорить процесс возвращения граждан Ирака из Литвы и поблагодарил правительство Ирака за принятые решения для урегулирования этой проблемы - за прекращение регулярных рейсов из этой страны в Белоруссию и организацию репатриационных рейсов.

В ходе разговора с президентом Турции Науседа подчеркнул, что резко увеличившиеся потоки мигрантов на границе с Литвой являются гибридной атакой, которую Белоруссия использует как геополитическое оружие против всего Евросоюза, сообщили в администрации литовского президента.

Президент попросил Эрдогана использовать свое влияние в регионе и предупредить другие страны, чтобы они не верили обещаниям о легком нелегальном пути в Евросоюз и не принимали участия в нелегальных миграционных схемах, которые организуют криминальные структуры.

Телефонный разговор Науседы с иракским и турецким коллегами состоялся в четверг.

В этом году границу Литвы с Белоруссией незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Должностные лица этой республики назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение возвращать обратно лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, что заметно уменьшило поток мигрантов.