AZAL может запустить прямой рейс из Баку в Калининград

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) назначена для выполнения международных перевозок по маршруту Баку-Калининград-Баку.

"В соответствии со статьей 4 межправсоглашения между Азербайджаном и Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта авиакомпания AZAL назначена для выполнения международных перевозок по маршруту Баку-Калининград-Баку", - сообщается в письме посольства Азербайджана в РФ, адресованном МИД России.

Посольство также просит МИД РФ довести соответствующую информацию до соответствующих ведомств России, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Н.Аббасова