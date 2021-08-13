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Транспорт и связь 13.08.2021 16:11

AZAL может запустить прямой рейс из Баку в Калининград

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) назначена для выполнения международных перевозок по маршруту Баку-Калининград-Баку.

"В соответствии со статьей 4 межправсоглашения между Азербайджаном и Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта авиакомпания AZAL назначена для выполнения международных перевозок по маршруту Баку-Калининград-Баку", - сообщается в письме посольства Азербайджана в РФ, адресованном МИД России.

Посольство также просит МИД РФ довести соответствующую информацию до соответствующих ведомств России, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РЕЙС, КОМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]