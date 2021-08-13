AZAL может запустить прямой рейс из Баку в Калининград

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) назначена для выполнения международных перевозок по маршруту Баку-Калининград-Баку.
"В соответствии со статьей 4 межправсоглашения между Азербайджаном и Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта авиакомпания AZAL назначена для выполнения международных перевозок по маршруту Баку-Калининград-Баку", - сообщается в письме посольства Азербайджана в РФ, адресованном МИД России.
Посольство также просит МИД РФ довести соответствующую информацию до соответствующих ведомств России, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
Н.Аббасова
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