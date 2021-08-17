Два человека погибли в результате разгерметизации 3 августа участка трубопровода на установке нефтеперерабатывающего завода ООО "Газпром нефтехим Салават" (ГНС), сообщается в корпоративном издании предприятия.
"На установке каталитического риформинга Л-35/11- 1000, где они работали, во время разгерметизации участка трубопровода насыщенного пара от испарительных пакетов до барабана котла утилизатора поз. Е-12 молодые люди получили термические ожоги паром. Были доставлены в ожоговый центр в Стерлитамаке, где, несмотря на оказанную помощь, скончались", - говорится в сообщении.
Погибшие работали операторами установки.
В настоящее время на предприятии создана комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая. Установка Л-35/11-1000 остановлена. Остальные объекты предприятия продолжают работу в обычном режиме.
"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. ООО "Газпром переработка" владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания "РусГазДобычи" - "РГД переработка Салават".
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