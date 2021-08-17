Зарплату в "конверте" получают 11% россиян - 6% сограждан таким образом получают весь свой заработок, 5% респондентов - частично, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".
Согласно результатам исследования, наибольший удельный вес поручающих всю зарплату в конверте либо ее часть приходится на молодёжь в возрасте до 24 лет (17%).
В свою очередь, подавляющее большинство россиян (86%) получают весь свой заработок официально, среди сограждан 35-44 лет эта доля составляет 92%, отмечают социологи.
По данным ВЦИОМ, 3% сограждан не знают, является ли их зарплата официальной или нет.
Всероссийский инициативный опрос был проведён 5 августа 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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