Зарплату в "конверте" получают 11% россиян - 6% сограждан таким образом получают весь свой заработок, 5% респондентов - частично, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, наибольший удельный вес поручающих всю зарплату в конверте либо ее часть приходится на молодёжь в возрасте до 24 лет (17%).

В свою очередь, подавляющее большинство россиян (86%) получают весь свой заработок официально, среди сограждан 35-44 лет эта доля составляет 92%, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 3% сограждан не знают, является ли их зарплата официальной или нет.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 5 августа 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.