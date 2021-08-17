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Социум 17.08.2021 15:10

Зарплату в "конверте" полностью либо частично получает каждый девятый россиянин - опрос

Зарплату в "конверте" получают 11% россиян - 6% сограждан таким образом получают весь свой заработок, 5% респондентов - частично, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, наибольший удельный вес поручающих всю зарплату в конверте либо ее часть приходится на молодёжь в возрасте до 24 лет (17%).

В свою очередь, подавляющее большинство россиян (86%) получают весь свой заработок официально, среди сограждан 35-44 лет эта доля составляет 92%, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 3% сограждан не знают, является ли их зарплата официальной или нет.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 5 августа 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЗАРПЛАТЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]