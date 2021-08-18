Число браков в Азербайджане за I полугодие увеличилось на 30%, разводов – на 15%

Численность населения Азербайджана в январе-июне 2021 года увеличилась на 20,063 тыс. человек или на 0,2% - до 10 млн 139,196 тыс. на 1 июля 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности – 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщины.

В январе-июне текущего года в республике родились 56,063 тыс. младенцев, что на 5,5% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11,3. Мальчики составили 53,1% родившихся детей, девочки – 46,9%.

За прошедший период в Азербайджане умерли 37,047 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,5 (в январе-июне 2020 года уровень смертности составлял 6,3).

За отчетный период в республике зарегистрировано 23,231 тыс. браков (рост на 30,2% по сравнению с январем-июнем 2020г) и 8,168 тыс. разводов (рост на 14,9%).

В январе-июне 2021 года соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 1,231 тыс. человека, приехавшего в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 184 человека, покинувшего страну.

Х.Насирзаде