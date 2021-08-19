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Бизнес и законодательство 19.08.2021 11:55

Импорт стиральных машин в Азербайджан в I полугодии увеличился на 28,5%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в I-ом полугодии 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 4,1% - до 100,3 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $26 млн 730 тыс. (рост на 5,2%).

В январе-июне также импортировано 337,2 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 11,9%) на сумму $59 млн 71,4 тыс. (рост на 11,4%).

Кроме этого, за отчетный период на 28,5% - до 106,5 тыс. единиц – увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $23 млн 15,4 тыс. (рост на 44,6%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИМПОРТ, КОНДИЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]