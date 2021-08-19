Импорт стиральных машин в Азербайджан в I полугодии увеличился на 28,5%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в I-ом полугодии 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 4,1% - до 100,3 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $26 млн 730 тыс. (рост на 5,2%).

В январе-июне также импортировано 337,2 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 11,9%) на сумму $59 млн 71,4 тыс. (рост на 11,4%).

Кроме этого, за отчетный период на 28,5% - до 106,5 тыс. единиц – увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $23 млн 15,4 тыс. (рост на 44,6%).

Б.Рустамбеков