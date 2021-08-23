Россия готова производить боевую технику на территории ОАЭ - замминистра обороны Фомин

Россия готова локализовывать производство вооружения и военной техники на территории Объединённых Арабских Эмиратов, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе переговоров со своим коллегой из ОАЭ Аль Джабери Мубараком Саидом.
"Мы, Россия, готовы не только поставлять технику и вооружения, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории вашей страны", - сказал Фомин.
Он отметил, что ОАЭ - самодостаточное, самостоятельное государство, активно покупающее вооружения, военную технику. "И что примечательно и похвально - развивает собственную промышленность, промышленность высоких технологий", - подчеркнул Фомин.
По его оценке, РФ и ОАЭ развивают отношения "по всем возможным направлениям, прежде всего - политическому", сотрудничают в области экономики, торговли, культуры, в других сферах.
В свою очередь замминистра обороны и поддержки оборонной промышленности ОАЭ поблагодарил за предоставленную возможность быть на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр.
"Прежде всего, хотел бы передать самые наилучшие приветствия от министра обороны Объединённых Арабских Эмиратов Вам лично. Он желает, чтобы данная выставка, данный форум продолжался и дальше, разрастался в своих размерах", - сказал военачальник.
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