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СНГ 23.08.2021 15:34

Россия готова производить боевую технику на территории ОАЭ - замминистра обороны Фомин

Россия готова локализовывать производство вооружения и военной техники на территории Объединённых Арабских Эмиратов, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе переговоров со своим коллегой из ОАЭ Аль Джабери Мубараком Саидом.

"Мы, Россия, готовы не только поставлять технику и вооружения, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории вашей страны", - сказал Фомин.

Он отметил, что ОАЭ - самодостаточное, самостоятельное государство, активно покупающее вооружения, военную технику. "И что примечательно и похвально - развивает собственную промышленность, промышленность высоких технологий", - подчеркнул Фомин.

По его оценке, РФ и ОАЭ развивают отношения "по всем возможным направлениям, прежде всего - политическому", сотрудничают в области экономики, торговли, культуры, в других сферах.

В свою очередь замминистра обороны и поддержки оборонной промышленности ОАЭ поблагодарил за предоставленную возможность быть на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр.

"Прежде всего, хотел бы передать самые наилучшие приветствия от министра обороны Объединённых Арабских Эмиратов Вам лично. Он желает, чтобы данная выставка, данный форум продолжался и дальше, разрастался в своих размерах", - сказал военачальник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, ВООРУЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]