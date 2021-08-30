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Здравоохранение 30.08.2021 11:41

Новые мутации SARS-CoV-2 появляются примерно раз в неделю - исследование

Ученые из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании установили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю - значительно чаще, чем предполагалось ранее, говорится в сообщении Университета в Бате (University of Bath).

"Ранее считалось, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, мутирует примерно раз в две недели. Однако новое исследование Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета показывает, что эта оценка не учитывает многие мутации, которые произошли, но так и не были секвенированы", - говорится в сообщении.

Вирусы регулярно мутируют, например, когда совершаются ошибки при копировании геномов во время репликации вируса, при этом большинство мутаций снижают шансы вируса на выживание и не учитываются при расчетах скорости мутаций.

"Принимая во внимание эти отсутствующие мутации, команда оценивает, что истинная частота мутаций вируса как минимум на 50% выше, чем предполагалось ранее", - отмечается в публикации.

По оценке ученых, исследование подтвердило: если пациент страдает COVID-19 более чем несколько недель, вирус может мутировать, что потенциально может привести к возникновению новых штаммов, как это произошло с альфа-вариантом, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, который не смог избавиться от инфекции.

Большая часть обнаруженного учеными негативного отбора была вызвана предсказуемыми причинами: мутации укорачивают гены или заставляют белки, такие как шип, плохо функционировать.

В то же время, как установили исследователи, отбор благоприятствовал мутациям, в которых использовались более стабильные аминокислоты.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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