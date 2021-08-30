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СНГ 30.08.2021 18:28

Визит Лукашенко в Россию планируется в начале сентября - Песков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале сентября планирует приехать в Россию с визитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь сообщил, что утром в понедельник Владимир Путин позвонил своему белорусскому коллеге и поздравил его с днем рождения. Кроме того, лидеры обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита Лукашенко в Россию.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]