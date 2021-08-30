Визит Лукашенко в Россию планируется в начале сентября - Песков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале сентября планирует приехать в Россию с визитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь сообщил, что утром в понедельник Владимир Путин позвонил своему белорусскому коллеге и поздравил его с днем рождения. Кроме того, лидеры обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита Лукашенко в Россию.
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