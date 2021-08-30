Рост ВВП стран ОЭСР во II квартале ускорился до 1,6%

Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира во втором квартале 2021 года увеличился на 1,6% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Между тем показатель все еще остается ниже уровней, зафиксированных до начала пандемии коронавируса.

В первом квартале текущего года темпы подъема ВВП составляли 0,6%, согласно уточненным данным.

Если сравнивать второй квартал 2021 года с четвертым кварталом 2019 года (то есть до начала пандемии COVID-19), то ВВП стран ОЭСР снизился на 0,7%. При этом наиболее сильно среди государств G7 пострадала Великобритания (-4,4%). В то же время США стали единственной страной G7, ВВП которой вырос по сравнению с уровнем до пандемии (+0,8%).

Экономика стран G7 в апреле-июне выросла на 1,6% в поквартальном сравнении после повышения на 0,4% в первом квартале 2021 года.

Наиболее существенно восстановилась экономика Великобритании, которая выросла на 4,8% по сравнению с падением на 1,6% в предыдущем квартале. ВВП Италии вырос на 2,7% (+0,2% в первом квартале), США - на 1,6% (+1,5% в первом квартале), Германии - на 1,6% (-2,0% в первом квартале).

Экономика Франции увеличилась на 0,9% (0,0% в первом квартале), Японии - на 0,3% (-0,9% в первом квартале).

Рост экономики Канады составил 0,6%, замедлившись после подъема на 1,4% кварталом ранее. Это единственная страна G7, зафиксировавшая замедление темпов роста во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом.

Экономика Европейского союза в прошедшем квартале выросла на 1,9% после спада на 0,1% тремя месяцами ранее. ВВП еврозоны увеличился на 2% после сокращения на 0,3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.