Цены на нефть замедлили снижение, Brent - $73,15 за баррель

Цены на нефть замедлили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $73,15 за баррель, что на $0,26 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,07 за баррель, что на $0,14 (0,2%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Временные препятствия для добычи являются "значительными", однако последствия для нефтяных рынков "должны быть минимальными", считает аналитик Schneider Electric Брайан Свон, слова которого приводит MarketWatch.
Рынок также ждет очередного заседания ОПЕК+.
Встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 18:00 мск 1 сентября, сообщил секретариат ОПЕК.
Незадолго до встречи состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.
Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства.
Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.
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