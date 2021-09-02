США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

Вашингтон предоставляет дополнительные $45 млн для оказания гуманитарной помощи Украине, говорится в заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом США.
"Это помощь Соединённых Штатов позволит нашим международным гуманитарным партнерам и дальше поддерживать многих нуждающихся украинцев, по оценкам 3,4 млн человек, включая тех, кто оказался перемещенным лицом из-за конфликта с Россией на востоке Украины", - отмечается в нем.
Также в документе подчеркивается, что выделяемые средства пойдут на обеспечение людей едой, необходимыми медикаментами, водой и другими важными для жизни вещами.
"Наше финансирование также поможет нашим партнерам установить контакты между членами семей, которые оказались разделены конфликтом, в некоторых случаях речь идет о воссоединении", - говорится в заявлении.
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