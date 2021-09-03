Еврокомиссия и компания AstraZeneca пошли на мировую в споре о выполнении контракта

Европейская комиссия достигла в пятницу мирового соглашения с компанией AstraZeneca, и та обязалась полностью выполнить контракт с Брюсселем на поставки вакцины от COVID-19.

"Сегодня мы достигли мирового соглашения AstraZeneca, - написала в twitter комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис. - Это включает в себя обязательство поставить все вакцины от COVID-19 в соответствии с нашим контрактом".

"Мы рады найти взаимоприемлемое решение, которое принесет пользу гражданам ЕС и гражданам других стран благодаря нашей глобальной приверженности COVAX (международному механизму поставок бедным странам - ИФ)", - сказала она.

"Вакцина AstraZeneca - это безопасная и эффективная вакцина от COVID-19, которая ежедневно спасает жизни, - продолжала еврочиновница. - Наши усилия по дальнейшему увеличению производственных мощностей и вакцинации от COVID-19 в ЕС и во всем мире будут продолжаться. Солидарность в отношении вакцин была и остается нашей торговой маркой".

История отношений Брюсселя с британско-шведским производителем вакцин складывалась непросто. В начале года компания заявила, что вынуждена сократить ожидаемые к марту поставки примерно на четверть из-за проблем с производством. В Еврокомиссии (ЕК) возмутились и отметили, что ЕС финансировал разработку и внедрение вакцины и хотел бы получить ее в полном объеме. Потом многие европейские страны приостановили использование препарата из-за случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Проверка главным регулятором рынка лекарственных препаратов в Европе не выявила связи. Но ЕК отказалась продлевать контракт "из-за отсутствия доверия".

В опубликованном ранее контракте говорится о поставках Евросоюзу 300 млн доз вакцины с опционом еще на 100 млн.