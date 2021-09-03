Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину страны с праздником Рош ха-Шана.
«Еврейская община занимает особое место в Азербайджане, который известен во всем мире как образец толерантности. Евреи, столетиями проживающие в нашей стране, никогда не подвергались антисемитизму и дискриминации и до сих пор сохранили свой язык, культуру, религию и традиции», - говорится в тексте поздравления.
Глава государства отметил, что в деле освобождения Карабаха азербайджанские граждане еврейского происхождения проявили настоящий героизм, как и представители всех народов, проживающих в Азербайджане.
«На сегодняшний день еврейская община успешно работает над тем, чтобы донести правду об Азербайджане до мировой общественности», - отметил президент.
«Еще раз поздравляю каждого из вас с праздником Рош ха-Шана, являющегося символом обновления, духовной чистоты, солидарности и доброты, желаю счастья вашим семьям, изобилия на ваших столах», - говорится в тексте.
Э.Шафиев
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