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Религия 03.09.2021 16:29

Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину страны с праздником Рош ха-Шана.

«Еврейская община занимает особое место в Азербайджане, который известен во всем мире как образец толерантности. Евреи, столетиями проживающие в нашей стране, никогда не подвергались антисемитизму и дискриминации и до сих пор сохранили свой язык, культуру, религию и традиции», - говорится в тексте поздравления.

Глава государства отметил, что в деле освобождения Карабаха азербайджанские граждане еврейского происхождения проявили настоящий героизм, как и представители всех народов, проживающих в Азербайджане.

«На сегодняшний день еврейская община успешно работает над тем, чтобы донести правду об Азербайджане до мировой общественности», - отметил президент.

«Еще раз поздравляю каждого из вас с праздником Рош ха-Шана, являющегося символом обновления, духовной чистоты, солидарности и доброты, желаю счастья вашим семьям, изобилия на ваших столах», - говорится в тексте.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОБЩИНА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]