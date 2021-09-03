Эмират Абу-Даби отменяет карантин для туристов с прививками, одобренными ВОЗ

Эмират Абу-Даби с 5 сентября отменяет карантин для туристов с прививками, одобренными ВОЗ, а также непривитых туристов из стран, включенных в "Зеленый список".
О новых правилах въезда сообщают комитет по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям Абу-Даби и департамент культуры и туризма Абу-Даби. Они распространяются на туристов, приезжающих из всех стран мира.
"За пять дней до поездки туристы должны зарегистрировать свой международный сертификат вакцинации или документ об освобождении от вакцинации для подтверждения с помощью смарт-приложения Федерального управления по вопросам личности и гражданства (ICA) или через веб-сайт ica.gov.ae. Путешественники получат SMS-подтверждение со ссылкой на приложение Alhosn, которое необходимо загрузить перед поездкой", - говорится в сообщении.
По прибытии туристы получат единый идентификационный номер в иммиграционной службе аэропорта или через приложение или веб-сайт ICA Smart; это завершит регистрацию в приложении Alhosn. После ПЦР-теста в аэропорту посетители могут активировать Зеленый пропуск, который позволит им входить во все общественные места и в туристические объекты эмирата.
От теста освобождены дети до 12 лет и люди с ограниченными возможностями.
1 сентября эмират обновил распределение стран по спискам в соответствии эпидемиологической обстановкой. Россия по-прежнему не входит в "Зеленый список".
"Путешественники с прививкой из стран, не входящих в "Зеленый список", должны будут показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного максимум за 48 часов до вылета, и сдать ПЦР-тест в аэропорту по прибытии. Им не нужно будет проходить карантин, но они должны будут сдать еще один ПЦР-тест на 4-й и 8-й день (считая день прибытия как первый день). Для их удобства отель проведет тестирование на месте", - сообщают власти эмирата.
Туристы без прививки из стран, не входящих в "Зеленый список", должны проходить 10-дневный карантин.
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