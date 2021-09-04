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Здравоохранение 04.09.2021 19:38

В ФРГ от COVID-19 пока вакцинировано недостаточно населения, чтобы избежать в будущем перегрузки больниц - глава Минздрава

Охват населения ФРГ вакцинацией от COVID-19 пока что недостаточен, чтобы к концу года избежать наплыва пациентов с коронавирусом в больницы страны, заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

"Число вакцинированных людей все еще слишком мало, чтобы предотвратить перегрузку системы здравоохранения", - цитирует его агентство Associated Press.

Он уточнил, что в данный момент 90% пациентов с COVID-19, находящихся в палатах интенсивной терапии, является невакцинированными.

Также министр написал в Twitter, что к настоящему моменту 65,7% населения ФРГ - 54,65 млн человек - получили хотя бы одну дозу вакцин, а курс вакцинации завершили 61,2% жителей - 50,9 млн человек. Однако, по словам Шпана, для безопасных осени и зимы необходимо привить еще как минимум 5 млн человек.

В свою очередь глава Немецкого общества интенсивной терапии и неотложной медицины (DGIIN) Кристиан Карагианнидис предупредила, чтоесли в Германии не удастся усилить темпы вакцинации к октябрю, осенью можно будет наблюдать серьезное увеличение числа пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии.

Берлинский вирусолог Кристиан Дорстен выразила мнение, что жители ФРГ недостаточно уделяют внимание вакцинации, поскольку первоначальные этапы пандемии в стране не были столь разрушительны, как в других европейских странах.

"У них (в этих странах - ИФ) у общества в целом был ужасающий опыт. Много смертей, настоящий локдаун, когда только одному было разрешено выйти из дома для покупок, а улицы патрулировали военные", - отметила она.

По данным статистического сайта Worldometers, всего во ФРГ за время пандемии выявили свыше 3,99 млн случаев заражения коронавирусом, более 92,8 тыс. заболевших COVID-19 скончались. Более 3,76 млн человек выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]